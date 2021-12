Makabryczne odkrycie w Birmie. Ponad 30 zwęglonych ciał w spalonych samochodach

Odkrycia dokonano w sobotę rano, co przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych broniąca praw człowieka organizacja Karenni Human Rights Group. Do masakry miało dojść w Wigilię Bożego Narodzenia. Według organizacji, ofiary to 30 cywilów, w tym dzieci.

Doniesienia o spalonych ciałach potwierdzają też mieszkańcy tego rejonu. Jeden z nich, chcący zachować anonimowość ze względów bezpieczeństwa, powiedział agencji Reuters, że wiedział o pożarze w piątek wieczorem, ale nie mógł iść na miejsce zdarzenia, ponieważ trwała strzelanina.

– Poszedłem zobaczyć to dziś rano. Widziałem spalone ciała, a także rozrzucone ubrania dzieci i kobiet – przekazał.

Junta odrzuca oskarżenia, jakoby to ona miała stać za dokonaniem makabry. Jej rzecznik, Zaw Min Tun, poinformował jedynie, że w piątek w Hpruso doszło do starć, po tym jak żołnierze próbowali zatrzymać siedem jadących w „podejrzany sposób” aut. W czasie starć żołnierze mieli zabić wiele osób. Rzecznik junty nie sprecyzował jednak ile konkretnie. Nie podał też żadnych szczegółów zdarzenia.