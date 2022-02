Makabra we Włoszech: Znaleziono zmumifikowane zwłoki kobiety. Nie żyła od dwóch lat

Makabryczne odkrycie w miejscowości Prestino, niedaleko jeziora Como na północy Włoch. Stróże prawa, którzy przyszli do domu Marinelli Beretty aby ostrzec ją przed nadciągającymi wiatrami znaleźli jej zmumifikowane zwłoki. Kobieta siedziała na krześle przy stole. Jak ustaliły badania, do zgonu doszło dwa lata temu!

Sąsiedzi mówili, że ostatni raz widzieli kobietę we wrześniu 2019 roku – i sądzili - że wyprowadziła się na początku pandemii COVID-19.

Na podstawie poziomu rozkładu ciała śledczy oszacowali, że kobieta nie żyje od ponad dwóch lat. Na miejscu nie znaleziono niczego, co wskazywałoby na udział osób trzecich w jej śmierci.

To, co stało się z 70-letnią Marinellą w Como, to zapomniana samotność, to bardzo rani nasze sumienia – powiedziała włoska minister ds. rodzin, Elena Bonetti, po znalezieniu zmumifikowanych szczątków kobiety. Mamy obowiązek, jako wspólnota, która chce pozostać zjednoczona, pamiętać o swoim życiu… nikt nie może zostać sam, dodała.