Majówka 2021 nad Zegrzem? Nocleg w hotelu możliwy tylko dla nielicznych

Zbliżający się długi weekend majowy z pewnością nie będzie przypominał tych, które znamy z poprzednich lat. Popularna majówka, przez wielu uznawana jest za oficjalne otwarcie sezonu wypoczynkowego. Wycieczki rowerowe, grille ze znajomymi, a także wypady za miasto to coś, co Polacy uwielbiają w tym okresie najbardziej. Niestety, kolejny rok z rzędu, większość ich planów pokrzyżuje pandemia koronawirusa. W związku z decyzją Ministerstwa Zdrowia, do 3 maja pozostaną zamknięte m.in. wszelkie obiekty noclegowe.

Decyzja, którą minister Adam Niedzielski ogłosił podczas środowej konferencji prasowej, nie ucieszyła zarówno przedstawicieli hoteli, jak i ich potencjalnych gości. Jedni i drudzy zapewniali, że podczas tego krótkiego urlopu stosowaliby się do wszystkich przepisów sanitarnych, jednak to nie wystarczyło, aby wpłynąć na decyzję resortu. Przedstawiciele rządu liczą na to, że przedłużenie obostrzeń będzie miało kluczowy wpływ na spowolnienie tempa transmisji wirusa SARS-CoV-2, co przynajmniej po części pozwoli na krajowe wyjazdy w wakacje.