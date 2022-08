Majecki już w AS Monaco, klub może opuścić Kamil Glik AIP

19.10.2019 warszawamecz ekstraklasy pomiedzy legia warszawa a lech poznan rozegrany na stadionie legii w warszawienz - radoslaw majeckifot.bartek syta Bartek Syta

W środę pierwszy trening z AS Monaco odbył Radosław Majecki. Klub z księstwa wykupił go z Legii Warszawa już zimą za siedem milionów euro, a następnie wypożyczył do Legii na ostatnie kilka miesięcy. Polski bramkarz nie dostał zgody na dokończenie sezonu w Polsce. Czołowy zespół Ligue 1 może opuścić Kamil Glik, wielką ochotę na polskiego stopera ma Benevento.