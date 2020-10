Maja Ostaszewska ma koronawirusa. "Ból głowy i całego ciała jakiego nie znałam, jaki nie pozwala spać" - pisze popularna aktorka

Maja Ostaszewska wyjaśniła na Facebooku, dlaczego nie grała ostatnio w przedstawieniach teatralnych, była nieobecna na Warsaw Film Festiwal i rocznicy przyznania Oldze Tokarczuk Nagrody Nobla.

"Przyszedł bowiem czas na nas. COVID rozpanoszył się w naszym domu" - poinformowała popularna aktorka.

Gorączka i dreszcze, brak węchu i smaku, potworna słabość, zawroty głowy. Podróż do kuchni czy łazienki była wyzwaniem - napisała Maja Ostaszewska.

Aktorka oprócz opisywania przebiegu choroby i podkreślenia wsparcia bliskich, jakie otrzymała, zwróciła uwagę na to, że są także osoby, które takiej opieki nie dostaną. „Ale...i tu przechodzę do sedna tego postu, nie opuszcza mnie myśl o tych Wszystkich osobach, które przechodzą przez to samotnie. Nie mają do kogo zadzwonić po pomoc, radę, nie wychodzą z tego szczęśliwie jak my. Proszę Was jeśli sami nie obawiacie się COVID19 pomyślcie o nich. Pomyślcie o innych. O tym, ze dla nich może to być śmiertelne zagrożenie” – napisała.