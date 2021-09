Magiczny Ogród Opery na 60-lecie Warszawskiej Opery Kameralnej Materiał informacyjny Warszawska Opera Kameralna

Rok 2021 to rok jubileuszowy Warszawskiej Opery Kameralnej. 12 września, czyli w dniu, w którym 60 lat temu została powołana do działania, zapraszamy wszystkich do Magicznego Ogrodu Opery. Przechodząc przez bramę ogrodu goście znajdą się w teatralnym świecie. Przeniesiemy się w czasy Mozarta, ukochanego kompozytora Warszawskiej Opery Kameralnej. Pośród drzew i kwiatów będzie można spotkać postacie z operowego świata.