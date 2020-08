Magiczny awans i pokonani faworyci, cypryjskie media po meczu Legia - Omonia Nikozja

Cypryjczycy - dosyć niespodziewanie - wygrali w Warszawie 2:0. Oba gole padły dopiero w dogrywce, a legioniści kończyli mecz w dziesiątkę, bowiem wskutek dwóch żółtych kartek z boiska wyleciał Igor Lewczuk. Henning Berg, chyba z szacunku dla Legii i jej kibiców, nie fetował trafień.

- To wielki sukces dla naszego klubu. Myślami już jesteśmy jednak w trzeciej rundzie eliminacji. Nie znam jeszcze odpowiedzi na pytanie, co było kluczem do awansu. Na pewno przybyliśmy do Warszawy pewni siebie, wierzyliśmy i mieliśmy odpowiednią mentalność - mówił po meczu Norweg, który prowadził Legię w latach 2013-2015. Po spotkaniu w stolicy był bardzo chwalony za "rozpracowanie" rywala z polskiej ekstraklasy.

Na Cyprze jednak zapanowała mała euforia. "Legia Warszawa to drużyna wojskowa, ale bitwę wygrała armia Henninga Berga. Na tym polu bitwy była silniejsza" - pisze portal goal.philenews.com. "To był magiczny awans Omonii w Warszawie" - woła z tytułu swojej relacji serwis 24sports.com.cv. "Omonia wyeliminowała faworytów, którzy mieli doświadczenie w Europie. Cypryjczycy byli wyraźnie lepsi" - dodali.