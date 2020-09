Magdalena Środa w ostrych słowach o córce pary prezydenckiej Kindze Dudzie. "Posłuszne, mało rozgarnięte, ale urocze dziecko"

Na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej widnieje informacja, że Kinga Duda została powołana na doradcę społecznego w sierpniu 2020 roku. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Jedną z osób komentującą całą sprawę jest znana socjolożka prof. Magdalena Środa, która za pośrednictwem mediów społecznościowych nazwała córkę pary prezydenckiej "posłusznym, mało rozgarniętym, ale uroczym dzieckiem".

- Kinga Duda odziedziczyła po mamie gen pasywizmu, po tatusiu gen hucpy- rozpoczęła swój wpis prof. Środa. - To niepojęte, żeby młoda osoba uwikłana w rodzinny kontekst a zarazem absolwentka rozmaitych studiów, gdzie zapewne uczyli ją o różnicy między tym co prywatne i publiczne, dała się wciągnąć w polityczną grę tatusia wyreżyserowaną przez Prezesa, by pokazać narodowi, że nepotyzm jest naszym narodowym dobrem- czytamy.