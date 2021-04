Magdalena Ogórek komentuje "Patoreakcję" Maty i odnosi się do legendy polskiego hip hopu

Jednocześnie odniosła się do legendy polskiego hip hopu- Sokoła, twierdząc, że on jest "autentyczny", natomiast Mata jej zdaniem to "trochę ściema".

Do słów prezenterki TVP Info za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł Sokół. - Słuchajcie, bo serio, nie wiem na co się nastawiać i w razie co muszę się jakoś przygotować do sytuacji. Zaśpiewa mi Magda ten chórek na waleta czy nie?- napisał. Pod wpisem pojawiło się ponad 600 komentarzy.