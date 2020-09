Madryt wprowadza częściowy lockdown. Druga fala koronawirusa atakuje Hiszpanię

Od poniedziałku mieszkańcy będą mogli opuścić swoją strefę tylko w celu pójścia do pracy, szkoły lub w celu uzyskania pomocy medycznej - informuje BBC. Spotkania towarzyskie w objętych obostrzeniami strefach będą ograniczone do sześciu osób. Zamknięte zostaną, a przedsiębiorstwa mogły funkcjonować do godziny 22 - informuje BBC.

Według danych przekazanych przez The Guardian, w Hiszpanii notuje się obecnie ok. 260 przypadków koronawirusa na 100 tys. mieszkańców. W Madrycie ta liczba wynosi aż 660 przypadków na 100 tys., a w jednej z dzielnic stolicy - Puente de Vallecas - aż 1241 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii notuje się obecnie 59 przypadków na 100 tys., we Francji 166 przypadków, a we Włoszech 33.

Reporterzy Guardiana piszą o ogromnych kolejkach do szpitali w tym dystrykcie. Media informują również, że ponownie placówki medyczne zaczynają zapełniać się do granic chorymi na Covid.

W związku z taką sytuacją władze przywracają od poniedziałku blokady w 37 najbardziej zagrożonych rejonach. Dotyczy to m.in. części stolicy kraju. Blokada ma objąć - jak informuje BBC - około 850 tysięcy mieszkańców Madrytu, a konkretnie tych dzielnic, w których notuje się najwyższe przyrosty zachorowań.