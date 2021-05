„made in Poland”. 77,4 proc. respondentów zadeklarowało, że mając do wyboru polski i zagraniczny produkt w tej samej cenie, wybiera polski

"Patriotyzm konsumencki jest wartością dla młodych - takie, bardzo optymistyczne wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Instytut Staszica przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Młodzi Polacy wybierają polskie produkty, bo wierzą w ich jakość, ale sprzeciwiają się protekcjonizmowi. Chcą mieć wybór i widzą, że promocja polskich produktów jest wysoce niedostateczna.

Celem badania, jak poinformowali autorzy, było sprawdzenie, jak często młodzi konsumenci biorą pod uwagę polskie pochodzenie produktu podczas zakupów i na podstawie jakich kryteriów definiują polskość produktu, a także jak oceniają możliwości promocyjne produktu „made in Poland”.

Pomysł ciekawy, szczególnie po trzech dekadach mozolnego budowania zaufania do rodzimych marek. Najpierw był etap wielkiej nieufności: wszak w latach Polski Ludowej produkcja zachodnia uchodziła w oczach przeciętnego Polaka za szczyt doskonałości. Nawet to, co w zgniłym kapitalizmie uchodziło za tandetę, nad Wisłą budziło podziw. Musieliśmy się nauczyć, że kolorowe opakowanie i modny design mogą skrywać także tandetę. Prywatne polskie firmy dopiero raczkowały i musiało minąć kilka ładnych lat, nim mogły rzucić rękawicę zagranicznym konkurentom. Dlatego w 1991 roku powstał Konkurs „Teraz Polska” na najlepsze produkty i usługi, aby uświadomić rodakom, że popieranie polskich produktów oznacza popieranie tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju. Godło „Teraz Polska” to synonim wysokiej jakości i potwierdzenie, że to, co nasze, wytrzymuje porównanie ze światowymi markami. Dzisiaj nie wstydzimy się pojęcia „patriotyzm konsumencki” i wiemy, że nie musimy wybierać między krajem pochodzenia towaru a jego jakością. Konkurs „Teraz Polska” jest organizowany nieprzerwanie od 30 lat. Startują w nim firmy nowoczesne, nowatorskie, oferujące produkty i usługi najwyższej jakości, bo wiedzą, że Godło budzi zaufanie wśród konsumentów i zachęca ich do zakupu.