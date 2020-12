Macron chce ukrócić islamski radykalizm. Koniec z poligamią, "świadectwami dziewictwa", meczety po lupą

Projekt ustawy wzmacniający zasady Republiki wprowadza szereg nowych środków: Poligamia jest już zakazana we Francji, ale nowe prawo zakazałoby również władzom wydawania dokumentów pobytu, jeśli okaże się, że starający się o miejsce nad Sekwaną są poligamistami.

Gabinet Macrona zatwierdził projekt ustawy skierowanej przeciw radykalnemu islamowi, ma on między innymi ograniczyć poligamię i przymusowe małżeństwa.

Wrogiem Republiki jest ideologia polityczna zwana radykalnym islamizmem, której celem jest podzielenie Francuzów między sobą – mówił premier Jean Castex w na łamach gazety Le Monde. Twierdził on, że nowe prawo ma uwolnić muzułmanów z rosnącego uścisku radykalnego islamizmu.

Macron twierdzi, że nowe ustawodawstwo jest potrzebne, aby wzmocnić świecki system Francji. Przypomniał, że we Francji jest największa społeczność muzułmańska w Europie.

Prezydent Francji Emmanuel Macron prosi o wsparcie dla swojego gabinetu w sprawie projektu ustawy zwalczającej radykalny islamizm po serii ataków, w których krytycy zarzucają mu, że nowe prawo byłoby wymierzone we wszystkich muzułmanów.

Projekt ustawy określa też bardziej rygorystyczne kryteria zezwalające na nauczanie w domu dzieci w wieku powyżej trzech lat, aby uniemożliwić rodzicom wyprowadzanie maluchów ze szkół publicznych i zapisywanie ich do potajemnie działających islamskich placówek.

Premier Jean Castex określił islamski separatyzm jako przejaw świadomego, polityczno-religijnego projektu z ambicją, by normy religii przeważały nad obowiązującym prawem.

Małżeństwo zostanie unieważnione, gdy urzędnicy po rozmowie z przyszłymi małżonkami udowodnią, że zwarto je pod przymusem- zapowiada Marlène Schiappa. Okazuje się, że we Francji małżeństwa zawierane pod przymusem są ogromnym problemem, bo, jak mówią szacunki- problem dotyczy około 200 tysięcy kobiet w tym kraju.

Odnosząc się do poligamii, Marlène Schiappa, minister do spraw obywatelstwa, powiedziała: Nie nadamy statusu rezydenta osobom poligamicznym. Każdemu, kto już mieszka we Francji z więcej niż jedną żoną, zostanie mu odebrany status rezydenta.

Kolejna klauzula łamie mowę nienawiści w Internecie, umożliwiając sędziom prowadzenie przyspieszonych procesów podejrzanych o terroryzm.

Projekt wprowadza również kary roku więzienia i grzywny do 15 tysięcy euro dla lekarzy wystawiających tzw. „świadectwa dziewictwa” dla tradycyjnych małżeństw religijnych. Nikt w Republice Francuskiej nie powinien być zmuszony do usprawiedliwiania swojego dziewictwa – mówi Schiappa.

To jeszcze nie wszystko, bo nowe przepisy zakładają, że organizacje pozarządowe i charytatywne podejrzewane o infiltrację przez radykalnych islamistów będą musiały zwrócić wszystkie fundusze publiczne, jeśli okaże się, że nie przestrzegały zasad i wartości republiki.

Inny artykuł nowej ustawy zachęca 2600 francuskich meczetów do zarejestrowania się jako miejsca kultu. Władze tłumaczą, że w ten sposób lepiej będzie je identyfikować i sprawdzać, czy nie popierają ekstremizmu. Zagraniczne finansowanie meczetów, choć nie jest zabronione, musiałoby być deklarowane, w przypadku każdorazowej wpłaty przekraczającej 10 tysięcy euro.

Premier Castex wyjaśnia: Ustawa ta nie jest skierowana przeciwko religiom, ani w szczególności przeciwko religii muzułmańskiej. Jest całkiem odwrotnie - to jest prawo wolności, to prawo ochronne, to jest prawo emancypacji przeciwko religijnemu fundamentalizmowi.

świadectwa