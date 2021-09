Maciej Wąsik: Możemy spodziewać się zaostrzenia konfliktu ze strony Łukaszenki

Zadam Panu pytanie dość brutalne. Czy spodziewacie się większej liczby trupów wśród imigrantów koczujących po białoruskiej stronie granicy?

Możemy spodziewać się zaostrzenia konfliktu ze strony Aleksandra Łukaszenki. Pamiętajmy, że osoby przekraczające granicę zazwyczaj pochodzą z krajów, w których panują kompletnie inne warunki atmosferyczne niż w Polsce. Dla nich pogoda we wrześniu, czy w październiku będzie bardzo trudna. Niestety, bezwzględność reżimu białoruskiego jest ogromna. To Łukaszenka ma krew tych ludzi na rękach. Chcę to jasno powiedzieć, że jeśli dojdzie do kolejnej takiej tragedii, to będzie to znowu osobista odpowiedzialność Łukaszenki. Oby nie doszło do takiej sytuacji, bo każda śmierć człowieka jest ogromną tragedią. Jednak zdaję sobie sprawę, że Łukaszenka jest bezwzględnym dyktatorem.

Powiedział Pan już wcześniej, że spodziewacie się, że Łukaszenka zaostrzy swoje działania. Prognozujecie więc, że co takiego będzie jeszcze robił?

Pojawiają się nowe kraje, które są – nazwijmy to – „żyzne”, jeśli chodzi o rekrutację nielegalnych imigrantów. Mam na myśli Pakistan, Jordanię, kraje afrykańskie, z którymi Białoruś wprowadziła ruch bezwizowy. Mało tego – lotnisko w Grodnie zostało dopuszczone do ruchu międzynarodowego. Grodno znajduje się tuż za granicą Polski. Z Kuźnicy do Grodna jest naprawdę blisko. Wydaje się, że lotnisko to będzie używane do tego, żeby sprowadzać migrantów. Będą oni prosto z lotniska kierowani na granicę, żeby wzmagać presję, żeby niszczyć polskie urządzenia graniczne i żeby reżim mógł zarabiać na tym procederze. Bo przecież ci ludzie płacą grube pieniądze, żeby dostać się na Białoruś, a później w rejony przy granicy.