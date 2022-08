Maciej Rybus nie zagra z Włochami i Irlandią. Piłkarz Lokomotiwu ma kontuzję

Kadra Jerzego Brzęczka od niedzieli zbiera się w Warszawie przed meczami z Włochami i Irlandią. Tego dnia do hotelu przyjechał Maciej Rybus, który ligowy mecz rozegrał w sobotę. Jego Lokomotiw Moskwa przegrał z FK Krasnodar 1:2. On i jego klubowy kolega, także powołany do kadry, Grzegorz Krychowiak zagrali po 90 minut. Piłkarz odczuwał dyskomfort i po przyjeździe do Warszawy udał się na badania.

"Maciej Rybus opuszcza zgrupowanie reprezentacji Polski. Obrońca doznał urazu mięśni przywodzicieli w ostatnim meczu ligowym Łokomotiwu Moskwa. Wyniki przeprowadzonych wczoraj przez sztab medyczny reprezentacji badań wykluczają jego udział w najbliższych dwóch meczach kadry. Leczenie będzie kontynuowane w klubie. Wstępne rokowania odnośnie jego powrotu do gry to około dwa tygodnie" - poinformował oficjalny serwis reprezentacji Polski, "Łączy nas piłka".

Rybus to w ostatnich latach podstawowy reprezentant Polski. Zwykle gra na lewej obronie, ewentualnie skrzydle. W kadrze rozegrał już 53 mecze. W Lokomotiwie Moskwa, aktualnym mistrzu Rosji, także jest pewnym punktem drużyny. W tym sezonie wystąpił w sześciu na siedem możliwych meczów. Zaliczył w nich jedną asystę.

FLESZ Powołania Jerzego Brzęczka