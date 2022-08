Maciej Kot o rajdach: Czasu wolnego między sezonami jest mało, ale mogę połączyć przyjemne z pożytecznym Tomasz Biliński

Maciej Kot w minionym sezonie m.in. zdobył brązowy medal olimpijski w konkursie drużynowym. Tomasz Biliński

Maciej Kot to wielki fan rajdów samochodowych od najmłodszych lat. Nie ma więc w tym nic dziwnego, gdy spotka się go na odcinku lub torze wyścigowym. Tak jak na torze w Modlinie podczas prezentacji opony firmy Bridgestone. - Dla mnie to połączenie przyjemnego z pożytecznym - stwierdził skoczek narciarski, który jest ambasadorem kampanii producenta opon "Podążaj za marzeniami".