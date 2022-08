Maciej Kot: Cieszę się, że wróciłem do dobrych i dalekich skoków

Maciej Kot po słabszych tygodniach wrócił do składu drużyny. Trener Stefan Horngacher wybrał go, kosztem - patrząc na poprzedni konkurs - Piotra Żyły. Decyzję podjął po piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego. Żyła zajął w nich 33. miejsce. Natomiast Kot, który od kilku tygodni pracował nad poprawą formy, był 14. W sobotnim konkursie drużynowym oddał dwa, dobre skoki, dzięki którym Biało-Czerwoni utrzymywali prowadzenie.

- I jestem z tego szczęśliwy. Po pierwsze dlatego, że wróciłem do składu drużyny. Podczas mistrzostw świata w lotach skakałem jako przedskoczek, więc w ogóle nie ma tego jak porównać do skakania w zawodach. Na dodatek wróciłem akurat w momencie, gdy czekało nas tak wspaniałe wydarzenie, jak zawody w Zakopanem. Po drugie kibicom należą się podziękowania. To wielka radość i duma skakać przed taką publicznością. Osobiście dziękuję też całemu sztabowi za ciężką pracę i zaufanie, którym mnie obdarzyli w ostatnim czasie. I po trzecie cieszę się z tego, ze oddałem naprawdę udane skoki, czując się przy tym bardzo dobrze - podsumował po konkursie Kot.