Maciej Gdula - PiS wierzy w skuteczność propagadny. O Polskim Ładzie w szkołach

Poseł Lewicy Maciej Gdula komentuje pomysły PiS:

O podatkowych pomysłach PiS wypowiada się tak:

Nie widziałem jeszcze projektów ustaw, bo to są tylko plany, a w ustawach zawsze może być coś ukrytego. Ale co do samych założeń, to zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł uważam za dobry ruch, który sprawia, że wielu pracownikom zostanie więcej pieniędzy w kieszeni. Dobrym rozwiązaniem jest też pomysł, by płacić 9-procentową składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, bo to przywraca progresywność do pewnego stopnia obciążenia pracowników. Dotąd mieliśmy sytuację, że ci, którzy byli na umowie o pracę płacili progresywnie, a ci będący na jednoosobowej działalności gospodarczej płacili proporcjonalnie mniej składek i podatków. Teraz to się trochę może wyrównać. Według mnie to są sensowne zmiany.