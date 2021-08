Maciej Dziubich: Wciąż jestem zaskakiwany brakiem wyobraźni ludzi, którzy przyjeżdżają nad morze

Do czego zdolni są ludzie, którzy przyjeżdżają na wakacje nad morze?

Myślałem, chyba trochę naiwnie, że po 20 latach pracy w WOPR skończyły się już sytuacje, które mogłyby mnie zaskoczyć. A jednak co jakiś czas pojawia się kolejny bohater, który udowadnia, że moja wyobraźnia ma swoje granice. Krótko mówiąc, okazuje się, że moja wyobraźnia wciąż jeszcze wszystkiego nie ogarnęła.

Co jest największym problemem na plaży w Sopocie? Przy okazji, to chyba jedno z największych kąpielisk w Polsce?

Tak jest. Mamy tu 800 metrów strzeżonego kąpieliska; to jest długie kąpielisko. Zgodnie z prawem na każde sto metrów musi być 3 ratowników, mamy więc na kąpielisku 24 ratowników. Ale na tym nie koniec. Dodatkowo posiadamy dwie załogi dwuosobowe i jednego koordynatora, czyli w sumie jest jeszcze 5 osób, które działają poza terenem strzeżonym oraz wspierają ratowników na strzeżonych kąpieliskach. W Sopocie mamy również główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierającego numer ratunkowy nad wodą 601 100 100. Dozorujemy i zabezpieczamy całą długość plaży Sopotu, aż do Gdańska. Sopot „nigdy nie śpi” więc mam również ratowników dyżurujących na bazie w nocy gotowych do działań. Na pytanie, co jest największym problemem na plaży, odpowiem jednym słowem: alkohol. A największe moje zdziwienie nadal budzi fakt, jak bardzo rodzice są nieodpowiedzialni, jeśli chodzi o dzieci.