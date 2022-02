„Ma straszne problemy…”. Przykre informacje o stanie zdrowia Jerzego Połomskiego

Przez większość swojego życia Jerzy Połomski mieszkał sam w swoim mieszkaniu na Mokotowie. Artysta nie ma ani żony ani dzieci, więc w związku z pogorszeniem stanu zdrowia, zamieszkał w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Nastąpiło to w lipcu 2021 roku, kiedy zaczął mieć poważne problemy z pamięcią. Skutkowały one zalewaniem sąsiadów, chodzeniem do sklepu kilka razy dziennie po te same produkty i gubieniem kluczy.

Ustalenia „Super Expressu” zdają się potwierdzać, że mimo towarzystwa kolegów artystów Jerzy Połomski nie czuje się najlepiej w swoim nowym domu. Z relacji mieszkańców domu opieki wynika bowiem, że unika kontaktu z mieszkańcami. – Jerzy ma problemy ze słuchem, nie nosi aparatu, przez co nie słyszy, co się do niego mówi. [...] Większość czasu spędza w swoim pokoju albo na samotnych spacerach po ogrodzie. Ma straszne problemy z pamięcią. Są dni lepsze i gorsze – usłyszeli dziennikarze gazety.