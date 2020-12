Ma powstać ponadpartyjny projekt grupy senatorów. Chodzi o finansowanie partii z budżetu państwa

- Jestem za tym, by zlikwidować lub zmodernizować finansowanie partii z budżetu państwa w obecnym kształcie. Moim zdaniem subwencje dla partii powinny być powiązane z rozwojem gospodarczym kraju. W ten sposób partiom będzie zależeć nie na swoim przetrwaniu, a na dobrym stanie państwa. Nie może być tak, że w czasie pandemii liderzy partyjni myślą tylko o tym, jak wyciągnąć z budżetu więcej pieniędzy. Jeżeli w gospodarce będzie źle, to partie dostaną mniej. Jeżeli będzie dobrze, dostaną więcej - mówi w rozmowie z Onetem Jacek Bury.

Na pytanie o to, czy będzie taki projekt ustawy, odpowiedział twierdząco. - Wspólnie z kilkoma innymi senatorami przygotujemy projekt ustawy, który wkrótce zaprezentujemy. Sama ustawa będzie przygotowywana z kilkoma organizacjami pozarządowymi, które zajmują się sprawami przejrzystości władzy. Trzeba porozmawiać z ekspertami i wszystko policzyć. Zależy mi, by to był jak najlepszy projekt - mówi Bury.