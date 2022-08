Łyżwińska wciąż broni męża

W sukurs mężowi przyszła Wanda Łyżwińska. Przed rozprawą pokazała dziennikarzom dokumenty, które mają świadczyć, że K. kłamie.

Łyżwińska twierdzi, iż wiarygodność świadka oskarżenia podważa kolejność zdarzeń. Kobieta miała zostać zgwałcona w 2002 r., rok później została wyrzucona z partii - a następnie w 2006 r. złożyła prośbę o ponowne przyjęcie do Samoobrony. Chciała, w barwach partii Leppera, startować w wyborach do sejmiku, na wójta gminy lub do rady powiatu. - Chodziło jej o pieniądze. Jest to zemsta osób pokrzywdzonych, które przegrały wybory samorządowe - mówiła o procesie małżonka głównego oskarżonego.

Łyżwińska zarzuciła kłamstwo także Anecie Krawczyk, od której cała afera się zaczęła. Dowodami mają być upoważnienia Krawczyk do rejestracji listy w wyborach do parlamentu w 2005 r. - Niech nie mówi, że była pod presją, że była szantażowana przez Leppera lub Łyżwińskiego - grzmiała.