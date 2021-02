Luzowanie obostrzeń: W nocy z 11 na 12 lutego swoją działalność będą mogły wznowić kasyna. "Kto wylobbował ich otwarcie?"

W piątek od północy swoją działalność, w reżimie sanitarnym, będą mogły wznowić kasyna do 28 lutego- jest rozporządzenie Rady Ministrów. - Teraz wszyscy mówią o kilku otwartych kasynach, a nikt nie zapyta o dalsze zamknięcie kilkudziesięciu tysięcy restauracji- komentuje dr Sławomir Mentzen.

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kolejnych obostrzeń od piątku 12 lutego. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami medialnymi, od północy swoją działalność będą mogły wznowić kasyna. Jak czytamy w rozporządzeniu, do 28 lutego 2021 r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m 2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Jednocześnie przed wejściem do kasyna lub "obiektu działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych" muszą zostać zamieszczone informację o limicie osób oraz podjęte muszą zostać "środki zapewniające jego przestrzeganie.”, Dlaczego kasyna? - Dlaczego akurat kasyna? To jak w tym starym dowcipie. Teraz wszyscy mówią o kilku otwartych kasynach, a nikt nie zapyta o dalsze zamknięcie kilkudziesięciu tysięcy restauracji- komentuje tę decyzję w mediach społecznościowych dr Sławomir Mentzen, ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, polityk Konfederacji i prezes zarządu Kongresu Polskiego Biznesu. - Przy okazji, gdyby ktoś miał namiary na człowieka, który wylobbował w rządzie otwarcie kasyn, to proszę o kontakt- dodaje.

Mentzen zwraca uwagę także na fakt, że skoro władza wierzy, że otworzenie siłowni sprowadza tak wielkie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, to czemu dopuszczono treningi liczącej dziesiątki tysięcy członków kadry narodowej Polskiego Związku Przeciągania Liny? - Na mój rozum, to treningi tych kadrowiczów, a także reprezentantów innych, troszkę bardziej prestiżowych dyscyplin, powinny być tak samo niebezpieczne. To kto za to odpowiada? Ponownie Morawiecki, Niedzielski i ich grupa śmiesznych profesorów- czytamy.

- Wszystkie te rozważania są oczywiście czysto teoretyczne, ponieważ nasze państwo jest tekturowe, prawo, sądy i prokuratura po prostu tu nie działają, a rządzi ten, kto ma większą pałę. Chwilowo jest to policja i rząd PiS, a co będzie dalej, to czas pokaże- podsumowuje.

Przypomnijmy, po tym jak media pod koniec zeszłego roku zwróciły uwagę, że pomimo ograniczenia działalności kolejnych gałęzi gospodarki, kasyna nadal pozataja otwarte, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zapowiedział nowelizacje rozporządzenia dotyczącego narodowej kwarantanny.

