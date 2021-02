Luzowanie obostrzeń. Restauracje i siłownie dalej zamknięte. "Covid-19 jest nieprzewidywalny"

- Restauracje, siłownie, kluby fitness i część działalności gospodarczych zostaje nadal zamknięta- poinformował w piątek podczas konferencji prasowej premier Morawiecki.

Jednocześnie tłumaczył, że "każdy krok to krok powrotu do normalności, do której chcielibyśmy dojść jak najszybciej". - Jeżeli utrzymamy stopniowy rytm otwierania gospodarki to myślę, że kolejne etapy są coraz bliżej przed nami- mówił.

- W odniesieniu do branż, które nadal są dotknięte obostrzeniami, wszelkie formy pomocy, będą nadal kontynuowane- zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin. - chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim przedsiębiorcom, wszystkie państwa sugestie były uważnie analizowane, będziemy nadal w stałym dialogu ze światem biznesu i reprezentantami pracowników- dodał.