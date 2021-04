Luzowanie obostrzeń. Pierwsze zmiany już od 1 i 4 maja, rząd przedstawił harmonogram odmrażania gospodarki. Jest też zapowiedź ws. maseczek

Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że dane, które otrzymuje rząd pozwalają na podjęcie decyzji związanych z odmrażaniem gospodarki i dają podstawy do ostrożnego optymizmu. - Bardzo wiele danych, które spływa analizujemy z każdego punktu widzenia. Zakażenia to jedno, ale największe tragedie to zgony. To jest aspekt, na który musimy kłaść nacisk – tłumaczył.