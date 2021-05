Luzowanie obostrzeń. Od jutra ponownie otwarte kina i teatry

Branża kulturalna jest jedną z tych, które pandemię koronawirusa odczuły najpoważniej. Po całkowitym zamknięciu od listopada minionego roku, mogła na chwilę wznowić funkcjonowanie w lutym, a zgodnie z zapowiedziami dopiero od 21 maja może ponownie liczyć na większą swobodę działania.

Początkowo otwarcie planowano na 29 maja, ale ostatecznie, w związku z poprawiającą się sytuacją epidemiologiczną termin został przełożony.

Pomimo, że firm zajmujących się działalnością związaną z projekcją filmów jest niewiele, nie wszystkie dadzą radę się przygotować na to szybsze otwarcie. Jednak problemy tych podmiotów wzrosły przez rok dość poważnie, bo o ponad 60 proc., najwyżej w całej branży kulturalnej- wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Ze 182,5 tys. zł w marcu 2020 r. zaległości wobec dostawców i banków podwyższyły się na koniec marca 2021 r. do 298 tys. zł. Choć w porównaniu z zadłużeniem wielu innych branż nie jest to kwota przerażająca, podobnie jak i średnia zaległość wynosząca 18,6 tys. zł, to jednak sama zmiana już tak.