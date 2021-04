Luzowanie obostrzeń. Gowin: Od 4 maja powinien zostać otwarty handel, hotele i siłownie

Minister rozwoju zapowiedział, że w środę, podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedstawi propozycje odmrażania gospodarki. - Uważam, że od 4 maja w całości otwarty powinien zostać sektor handlu detalicznego. Po drugie, od 4 maja chciałbym zaproponować, aby obiekty gastronomiczne mogły przyjmować gości w zewnętrznych ogródkach. Osobna sprawa to kiedy obiekty gastronomiczne i w jakim rygorze będą mogły przyjmować gości wewnątrz lokali. To jest kwestia zapewne późniejszej dyskusji – mówił Jarosław Gowin.

Andrzej Duda dodał, że rządzący liczą, iż okres wakacyjny, letni to będzie ten czas, kiedy dojdzie już do zupełnego pokonania pandemii koronawirusa i że nawet okres jesienny nie spowoduje kolejnej znaczącej fali wzrostów zachorowań. - A to oznacza, że tym samym będziemy mogli wracać do normalnego życia, funkcjonowania, a przede wszystkim, że polska gospodarka, a zwłaszcza branże, które najbardziej ucierpiały, będą mogły być otwierane – mówił.