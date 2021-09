Lustro weneckie, czyli kto dłubie w umysłach obywateli. Prof. Andrzej Zybertowicz o sposobie walki z fake newsami Lidia Lemaniak

– Ukryci za weneckim lustrem „cyberpanowie”, władcy big techu, wytworzyli mechanizmy, dzięki którym każdego dnia kumulują swoją władzę, wiedzę i bogactwo – a zatem i możliwości manipulowania miliardami ludzi. A my jesteśmy jak małpy podrażniane przez sterowane algorytmami bodźce, po to, by dzielić się między sobą cyfrowymi śmieciami. W efekcie tego następuje degradacja wszystkich grup społecznych, bo nawet politycy i analitycy podlegają tej strukturalnie zatrutej infosferze – powiedział w rozmowie z polskatimes.pl prof. Andrzej Zybertowicz.