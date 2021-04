Luna została ambasadorką akcji Equal Spotify. Jej zdjęcie pojawiło się na Times Square. Singiel „Blind” to wersja utworu „Zgaś” [WYWIAD]

LUNA jako pierwsza Polka została ambasadorką akcji EQUAL Spotify

Luna tak opowiada o uczestnictwie w nowym programie Spotify: - Magia jest wokół nas i każdy może ją poczuć! EQUAL to niezwykłe wydarzenie, które każdej z nas pozwala poczuć się wyjątkowo. Idealny moment na to by pokazać, jak jesteśmy różne i jaką razem mamy siłę. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę reprezentować polskie artystki w tak ważnej akcji. Polska ma twarz kobiety i to jest piękne. W ramach programu EQUAL, Spotify przygotowało specjalne playlisty, dzięki którym możemy mieć na wyciągnięcie ręki dostęp do najlepszej kobiecej muzyki. Na playliście znalazły się między innymi najnowszy utwór Luny zatytułowany „Blind”.

"Zgaś" - nowy singiel Luny - to osobista opowieść o emocjach, które dziś każdy nosi w sobie. Zagubienie, bezsilność, żal w tym trudnym czasie szczególnie wymagają ukojenia i zgaszenia. Z tym przychodzi właśnie Luna. Swoimi dźwiękami i słowem zaprasza do wspólnej kontemplacji, do porzucenia wszystkiego tego, co trudne i niewygodne.