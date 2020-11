Luna: Singiel "Zgaś" to nowe otwarcie. Artystka od najmłodszych lat związana jest z muzyką. Wystąpiła na Pol’n’Rock Festiwal [ROZMOWA]

"Zgaś" - nowy singiel Luny - to osobista opowieść o emocjach, które dziś każdy nosi w sobie. Zagubienie, bezsilność, żal w tym trudnym czasie szczególnie wymagają ukojenia i zgaszenia. Z tym przychodzi właśnie Luna. Swoimi dźwiękami i słowem zaprasza do wspólnej kontemplacji, do porzucenia wszystkiego tego, co trudne i niewygodne.

Każdy przeżywa w swoim życie trudne chwile, czuje żal i bezsilność, z którymi musi sobie radzić. Jesteśmy przytłoczeni wieloma bodźcami ze świata zewnętrznego. Coraz częściej potrzebujemy spokoju i wyciszenia. Dlatego dziś swoją twórczością chcę nieść moim słuchaczom dobrą energię i upragniony spokój. Chcę, by weszli do mojego świata, wybrali się ze mną w tę podróż, która pozwoli im wyciszyć emocje. Wiem, że tego potrzebują, tak jak ja. Dlatego jestem i zapraszam do mojego świata namalowanego dźwiękami i słowami.