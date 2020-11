Luksusowy hotel ratuje bezdomnych przed zimą. Pokoje za 1 zł dla potrzebujących w czasie COVID [DRUGA FALA]

Właściciel krakowskiego hotelu Pergamin Old Town Apartments pokazał, że nieść pomoc potrzebującym można i warto nawet w czasie pandemii koronawirusa. Pan Przemysław Greniewicz ogłosił na Facebooku, że w najtrudniejszym, zimowym okresie roku – od grudnia do marca – osoby bezdomne będą mogły wynająć luksusowe pokoje w centrum miasta za jedyną złotówkę miesięcznie. Jak sam przyznaje, robi to z potrzeby serca. Odzew, z jakim spotkał się jego pomysł, był ogromny.

– Statystyki porównawcze w stosunku do poprzednich lat to jest katastrofa – przyznaje wprost.

Zamiast jednak się załamać, pan Przemysław postanowił w tak trudnym czasie pomóc najbardziej potrzebującym. Skoro luksusowe pokoje i tak stoją puste, to czemu by nie udostępnić ich osobom bez dachu nad głową? Choć znajomi pukali się w czoło, właściciel Pergamin Old Town Apartments nie poddał się i ogłosił swój pomysł na Facebooku. W rozmowie z nami tłumaczy, kto może się zgłosić do udziału w akcji, jakie warunki trzeba spełnić oraz ile osób ma szansę na zamieszkanie w jego hotelu.