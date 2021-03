Luksusowe mieszkanie? Nie, to wnętrze tarki. Rozpoznasz domowe przedmioty na niezwykłych zdjęciach?

Luksusowe mieszkanie wewnątrz gitary, czyli o złudzeniach słów kilka

Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale nasze mózgi bez przerwy nas oszukują. Zamiast dokładnie analizować to, co mamy przed oczami, mózg nieraz „idzie na skróty” i podsuwa nam najprostszą możliwą odpowiedź. Podłoga, ściany i sufit? To pewnie mieszkanie. Dopiero po bliższym przyjrzeniu się odkrywamy, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd i patrzymy na wnętrze gitary. To właśnie z niedokładnego analizowania sytuacji przez mózg bierze się wiele złudzeń optycznych – widzimy nie to, co faktycznie jest, ale to, co „powinno być”.