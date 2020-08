Łukaszenka z kałasznikowem w garści nie wystraszył Białorusinów. Może już liczyć tylko na OMON

Do starcia jednak nie doszło, bo z każdą godziną przybywało ludzi w rejonie Placu Niepodległości w Mińsku. Kiedy było sto tysięcy, potem nawet dwa razy tyle, dyktator nie zdecydował się na konfrontację.

W Mińsku odbył się Marsz Nowej Białorusi. To przeciwnicy reżimu Aleksandra Łukaszenki

Potem przywódca pochwalił funkcjonariuszy za to, że strzegą porządku. - Jesteście zuchy. Poradzimy sobie z nimi – mówił do mundurowych dyktator, a ci mu odpowiedzieli: "Będziemy zawsze z panem".

Centralny plac Mińska i przylegające do niego ulice wypełniały tłumy. I to mimo zakazów gromadzenia się. Protestujący mówili, że Łukaszenka ukradł wybory.

Łukaszenka na to, że trzeba stłumić niepokoje i zrzucił winę na nienazwanych „rewolucjonistów wspieranych przez zagranicę”.

W ostatnich protestach zginęły co najmniej cztery osoby. Ludzie na placu mówili, że wielu ich znajomych i przyjaciół było torturowanych, a liderka opozycji Swiatłana Cichanouska, która przebywa na Litwie, obiecała „stać do końca” przy demonstrujących.

Na Placu Niepodległości były całe rodziny z małymi dziećmi. Wielu nosiło czerwono-białe flagi opozycji i skandowało hasła "wolność". Potem demonstranci ruszyli w stronę pomnika bohaterów wojennych i pałacu prezydenckiego.

Podobne demonstracje miały miejsce w innych białoruskich miastach. Tymczasem na Litwie tysiące ludzi - w tym prezydent Gitanas Nausėda - utworzyło ludzki łańcuch od stolicy Wilna do granicy z Białorusią w solidarności z protestującymi w Mińsku.