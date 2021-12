"Łukaszenka realizuje strategię Kremla". Stanisław Żaryn o celach Putina

W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu Stanisław Żaryn wskazuje, że w wymierzonej w Polskę i wschodnią flankę NATO operacji wykorzystywany jest szlak migracyjny, zaś jej cele nie dotyczą jedynie kwestii związanych z migracją. Rzecznik tłumaczy, że ruch migrantów stanowi zaledwie środek do realizacji przygotowanej na Kremlu strategii.

„Choć operację przeciwko Polsce prowadzi reżim Łukaszenki, mamy do czynienia z działaniami będącymi pod kontrolą Rosji. To Kreml dał i daje polityczne przyzwolenie na działania Łukaszenki. Operacja reżimu w Mińsku jest elementem rosyjskiego planu, którego celem jest podzielenie społeczeństw i państw Europy Środkowej, ale przede wszystkim rozbicie jedności na forum NATO i Unii Europejskiej” – czytamy w oświadczeniu. Żaryn podkreśla tu, iż pożądaną przez Moskwę sytuacją byłaby zupełna kompromitacja i paraliż obu struktur, a nawet ich upadek. Jego zdaniem, prowadzona obecnie operacja jest właśnie próbą realizacji tych celów, a co za tym idzie, „jest ona prowadzona de facto na rzecz Moskwy”.