“Łukaszenka ma trzy konkretne cele”. Ekspert o kryzysie na granicy

Z czym mamy dzisiaj tak naprawdę do czynienia? To wojna, prowokacja, demonstracja siły?

Z jednej strony z żadną z tych kategorii, a z drugiej strony po trosze ze wszystkimi. Aleksandr Łukaszenka ma trzy główne, konkretne cele. To, co nazywamy dzisiaj prowokacją, agresją, destabilizacją, próbą wywołania chaosu, zastraszenia - to tak naprawdę środki i narzędzia mające służyć realizacji tych celów. Pierwszym z nich jest przymuszenie Zachodu do jakiejś formy dialogu z nim. Długofalowym celem tego dialogu ma być odejście od polityki sankcji i legitymizacja jego władzy zdobytej w wyniku sfałszowanych wyborów w zeszłym roku. Po tych wyborach i protestach białoruskiej opozycji Zachód uznał, że Łukaszenka nie jest prawowitym prezydentem Białorusi, a jego władza legitymizuje się wyłącznie przemocą wobec własnych obywateli i podmiotów zewnętrznych. Łukaszenka nie może się z tą sytuacją pogodzić. Od ponad pół roku prowadzi kampanię mającą stworzyć pozory pewnej rekonstrukcji władzy, jednocześnie z faktycznym zachowaniem swojej autorytarnej pozycji. Do pełnej legitymizacji swojej władzy potrzebuje jednak uznania innych państw. Dlatego próbuje przełamać tę izolację, w której się znalazł. Drugim celem jest przekierowanie całej dyskusji na temat jego nielegalnej władzy i metod, jakie stosuje, na sytuację na granicy, na kryzys migracyjny. Trzeci cel jest najgroźniejszy dla nas, bo jest powiązany ściśle z Moskwą - pogłębienie integracji Białorusi i Rosji. Na pewnym etapie eskalacji tego kryzysu, Rosja mogłaby tu wkroczyć jako “mediator” między Białorusią a Zachodem, a przynajmniej będzie próbowała to zrobić. Władze w Moskwie natomiast chcą doprowadzić do jakiegoś przesunięcia dotychczasowych, pozimnowojennych granic w układzie sił, np. sprawiając, że wojska rosyjskie w jakiejś postaci będą znajdowały się na granicy Białorusi z Polską i Litwą.