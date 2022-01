Łukaszenka kolejny raz zakażony koronawirusem. "Omikron jest jak grypa"

– Widzimy, że ten omikron to zupełnie inny wirus. Możliwe, podejrzewam, że przeszliśmy już do zwykłej grypy. Mówię to jako człowiek, który drugi raz przechorował. Tym razem już na ten Omikron – powiedział Łukaszenka w czwartek.

– On (Omikron) nie powoduje zapalenia płuc. Ja, na przykład, przeszedłem infekcję "na nogach". I dopiero pod koniec zauważyłem, zrobili mi jakiś test – powiedział Łukaszenka.

Media na Białorusi przypominają, że 11 stycznia Łukaszenka występował publicznie i miał mocną chrypę, zadyszkę.