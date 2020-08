Łukaszenka jeszcze się nie poddał. Aresztowania opozycjonistów. Czy znów zacznie się masakrowanie protestujących?

Pierwsze dwa dni po wyborach były najtrudniejsze dla protestujących. Spotkali się oni bowiem z niebywałą brutalnością sił porządkowych. Do więzień i aresztów trafiło kilka tysięcy ludzi. Wielu było bitych na posterunkach milicji, torturowano ich także w więzieniach. Potem nastąpiła zmiana postawy władz. Represje ustały, z ulic miast Białorusi praktycznie zniknęła milicja, nie było widać znienawidzonej formacji użytej do tłumienia manifestacji, czyli OMON-u.

Zatrzymania te oznaczają determinację Łukaszenki do stłumienia ogromnego ruchu protestów, który wywołały wyniki prezydenckich wyborów, zgodnie z którymi Łukaszenka miał uzyskać 80-procentowe poparcie. Zdaniem opozycji oraz zachodnich dziennikarzy doszło do fałszowania wyników. Ludzie wyszli wtedy na ulice białoruskich miast.

Białoruskie władze zatrzymały trzech czołowych działaczy opozycji, którzy brali udział i pomagali inicjować protesty wzywające do dymisji autorytarnego prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Rada Koordynacyjna, złożona z opozycjonistów poinformowała, że ​​jej członkowie Siergiej Dylewski i Olga Kowalkowa zostali zatrzymani przez agentów bezpieki w Mińsku. Później podano, że ​​aresztowano także Aleksandra Łarinowicza, przywódcę strajkujących robotników w jednym z dużych zakładów przemysłowych.

Teraz wydaje się, że Łukaszenka znów zaostrza kurs. Już w ubiegłym tygodniu ostrzegł on Radę Konsultacyjną utworzoną do negocjowania zmiany władzy, że może spotkać się z zarzutami kryminalnymi za stworzenie czegoś, co prezydent określił jako „rząd równoległy”.

Następnie białoruscy prokuratorzy wszczęli śledztwo przeciwko członkom Rady pod zarzutem naruszenia przez nich przepisów o bezpieczeństwie narodowym. Członkowie Rady odrzucili te argumenty. Wspomniane osoby zostały zatrzymane po niedzielnej demonstracji w Mińsku, podczas której około 200 tysięcy osób wezwało Łukaszenkę do ustąpienia po wyborach 9 sierpnia. W poprzednią niedzielę protestowało podobna liczba ludzi i była największa manifestacja w historii liczącej 9,5 miliona mieszkańców Białorusi.

Łukaszenkę widziano w niedzielę, gdy wysiadał ze swego helikoptera, trzymając w ręku Kałasznikowa, co było postrzegane jako pokaz agresji wobec demonstrantów. - Zajmiemy się nimi – oznajmił butnie, odnosząc się do demonstrantów po przybyciu do swojej rezydencji prezydenckiej w Mińsku.