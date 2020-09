Łukaszenka jedzie do Putina. Nie jest wcale powiedziane, czy czeka go ciepłe przyjęcie [ANALIZA]

Tymczasem Putin wyśmiał go i upokorzył. Nie chodzi nawet o to, że pod pretekstem Wielkiego Postu zaserwował mu na śniadanie symboliczną kaszę na wodzie (jedno z najtańszych dań w obu krajach), szydząc, że powinien się przyzwyczajać - aczkolwiek dokładnie tak się stało. Ważniejsze jest to, że Putin nie wykonał wtedy żadnego ukłonu pod adresem Łukaszenki. Nie poszedł na ustępstwa w sprawie dostaw i przemawiał - także publicznie - do białoruskiego prezydenta wyłącznie z pozycji siły. Dlaczego? Bo jego zdaniem Białoruś nie wywiązuje się z postanowień układu o Związku Białorusi i Rosji i wymiguje się od zapisanych w nim deklaracji o głębszej współpracy z Rosją. O co dokładnie chodziło Putinowi? O „integrację porządków prawnych”, o szersze współdziałanie w kwestiach wojskowych i dotyczących polityki zagranicznej - słowem o kwestie, które dotyczą samej suwerenności państwowej Białorusi.