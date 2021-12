Łukaszenka grozi blokadą tranzytu surowców z Rosji i nazywa Krym rosyjskim

Alaksandr Łukaszenka w trakcie wywiadu z Dmitrijem Kisielowem, dyrektorem generalnym agencji informacyjnej Rossija Siegodnia, oświadczył, że jest gotowy do zablokowania tranzytu surowców energetycznych z Rosji do Europy w razie gdyby Polska zdecydowała się na zamknięcie granicy z jego państwem – informuje PAP.

Jak będą mnie dusić Polacy czy ktoś tam jeszcze, to czy ja będę patrzeć na jakieś kontrakty? O czym pan mówi. Polacy postanowili zamknąć granicę – proszę bardzo, zamykajcie

– stwierdził Łukaszenka.

My nie tak często jeździmy do Unii Europejskiej. Nasze interesy są dzisiaj w Rosji, w Chinach, na Wschodzie przede wszystkim

– dodał białoruski przywódca.

A co, jeśli ja zamknę? Co będzie wtedy z towarami, które głównie do Rosji i Chin idą przez nas