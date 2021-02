Łukasz Szumowski o sytuacji pandemicznej w kraju: Polska radzi sobie, jak na tragiczną sytuację, w miarę nie najgorzej

Były minister zdrowia podczas programu „Gość wydarzeń” przyznał, że Polska nie radzi sobie najgorzej, jeśli chodzi o sytuację pandemiczną. – Jeżeli popatrzymy na liczbę zgonów na milion mieszkańców, to Polska jest naprawdę w nienajgorszej sytuacji. Każdy zgon jest tragiczny -mówił.

Jednocześnie Łukasz Szumowski zwrócił uwagę na to, co się dzieje w Czechach, Słowacji i Niemczech.

- W Polsce dzięki temu, że balansujemy i zawsze balansowaliśmy miedzy otwarciem tego co niezbędne a rozsądnym zachowaniem, udało nam się tak naprawdę z jednej strony doprowadzić do sytuacji, że nikomu nie zabrakło respiratorów i miejsc w szpitalach. Z drugiej strony, patrząc na wyniki ekonomiczne, to Polska radzi sobie, jak na tragiczną sytuację, w miarę nie najgorzej - mówił.

Szczepienia idą dobrze

Były minister zdrowia przyznał, że akcja szczepień idzie w Polsce dobrze. - Zanim wyszczepimy ludzi, to niestety jeszcze trochę potrwa. Odpukać idzie to naprawdę dobrze – ocenił. Oprócz tego pochwalił pracę ministra Dworczyka, ministra Niedzielskiego, Kancelarii Premiera oraz wielu innych ośrodków.