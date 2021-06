Łukasz Szumowski o Januszu Cieszyńskim: Powinien mieć postawione pomniki w każdej gminie

Ponadto stwierdził, że "to były największe operacje informatyzacji w historii polskiej medycyny". Jego zdaniem Cieszyński "uratował wiele ludzkich żyć".

Zapytany o kupno respiratorów od handlarza bronią, były minister zdrowia powołując się na wnioski NIK-u przyznał, że "pada stwierdzenie, że szczególna sytuacja wymagała szybkich decyzji". - Była pozytywna rekomendacja, bo można było pozyskać respiratory, które były wówczas na wagę złota. W tamtym okresie służby na całym świecie uważały, że nawet bardzo ryzykowne transakcje są warte tego, by zabezpieczyć życie ludzi- wyjaśnił.

- W tamtym czasie państwa dosłownie wyrywały sobie towar z rąk i dostawcy żądali wysokich zaliczek. Dlatego oczywiste było to, że jak chcieliśmy coś kupić, to musimy zapłacić zaliczkę- tłumaczył. Dopytywany o fakt, że Ministerstwo Zdrowia nie odzyskało zaliczek na kwotę 55 mln zł, przyznał, że połowa tej kwoty została spłacona, a "na poczet drugiej połowy został zajęty sprzęt, tj. ponad 400 respiratorów, które przywiózł do Polski kontrahent". Jednocześnie poinformował, że sprawa "toczy się zgodnie z regułami odzyskiwania środków przez Skarb Państwa".