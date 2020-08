Łukasz Szumowski, Janusz Cieszyński i Wanda Buk odeszli z rządu przed jesienną rekonstrukcją. Kto będzie nowym ministrem zdrowia?

Opozycja zwraca uwagę, że dymisje mają miejsce "w środku epidemii". Politycy mówią wręcz o ucieczce Szumowskiego i Cieszyńskiego, których oskarża o poważne naruszenia i zaniedbania przy zamówieniach na sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej, które miały służyć w walce z koronawirusem. Okazało się, że część sprzętów nie dotarła do Polski lub nie miała wymaganych certyfikatów. Rząd przekonuje, że państwo zostało oszukane przez nieuczciwe firmy. Trwają prokuratorskie śledztwa.

Choć o dymisji Łukasza Szumowskiego mówiło się od wielu tygodni, to była ona spodziewana dopiero jesienią, przy okazji rekonstrukcji rządu.

- Naprawdę mówiłem i uzgadniałem, że będę odchodził na wiosnę. Przyszedł koronawirus i nie mogłem odejść. W związku z tym to nie było pytanie "czy", to było pytanie "kiedy". (...) Lato jest takim jedynym momentem tak naprawdę, kiedy akurat w tym resorcie można zrobić zmianę, no i ta zmiana się dokonała – stwierdził Łukasz Szumowski w trakcie rozmowy z dziennikarzami Sejmie, zaznaczając przy tym, że w Ministerstwie Zdrowia opracowano "rekomendacje, jak przygotować ochronę zdrowia na jesień, teraz te rekomendacje weźmie już nowy szef i będzie wdrażał".