Łukasz "Juras" Jurkowski atakuje Lukasa Podolskiego. "Jesteś debilem"

"Chociaż w Zabrzu śmierdzi i bieda, za Legią jechać trzeba" - taki transparent wywiesili kibice gości podczas niedzielnego spotkania. Jedną z osób, które je zauważyły był Lukas Podolski, który natychmiast po meczu postanowił im sarkastycznie podziękować na social mediach.

"Miło, że byliście w Zabrzu" - napisał reprezentant Niemiec, po czym wydał dłuższe oświadczenie.

"Drodzy Kibice,

W chłodny jesienny listopadowy wieczór „ugościliśmy” w Zabrzu Legię Warszawa. Powietrze było czyściutkie, pachniało jedynie miłością do Górnika Zabrze, wyrażoną przez 23 tysiące najlepszych kibiców pod słońcem. Górnik jak na gospodarza przystało, obdarował spadających z królewskiego stolca, upojonych czajkowym fetorem kibiców Legii, trzema ciosami. Ukąsił Janża, Podolski i Kubica. Ohh co to był za wieczór w mieście w którym nie ma Wawelu, ani Długiego Targu, ani gotyckiego rynku. Ale co jest w Zabrzu? Zwycięstwo! 3 punkty, i 3 strzelone Legii bramki. I na nic frustracja i wyzwiska kibiców Legii. Górnik zwyciężył, a Legia przegrała.

Dziękuję Wam za ostatni list, z radością odpowiadam i zapraszam na kolejną wizytę w Zabrzu..."