Łukasz Garbal: Wedlom nie chodziło tylko o zarobek. Potrafili się dzielić i pomagać innym ludziom

Czy za decyzją o napisaniu książki „Wedlowie. Czekoladowe imperium” nie stoi Pana osobista historia? Może mieszkał Pan blisko fabryki Wedla i uwodził Pana zapach czekolady?

Lubię czekoladę, oczywiście; nie będę tego ukrywał. Ale sam pomysł narodził się podczas zwiedzania fabryki Wedla, kiedy pod wpływem opowieści przewodnika zorientowałem się, że Wedel to nie tylko czekolada. A raczej, że za tą czekoladą kryje się bardzo dużo ciekawych pytań. Żona zasugerowała, żebym o tym napisał. Nie było takiej książki, która zebrałaby odpowiedzi na te pytania. A ponieważ bardzo lubię historię, zacząłem szukać – efektem jest biografia rodziny Wedlów.

Jak było z dostępem do tych historycznych dokumentów?

Wydawało mi się na początku, że będzie problem z materiałami, m. in. wskutek wojny zachowało się bardzo niewiele dokumentów osobistych, ale jednak udało mi się znaleźć bardzo wiele źródeł innego rodzaju. Przede wszystkim bardzo wiele informacji jest w prasie z XIX i początków XX wieku. Były to na przykład konkretne zapisy ofiar Wedlów na cele dobroczynne, ale także adresy i godziny otwarcia sklepów czy nawet wiadomość o tym, że któryś z właścicieli firmy wyjeżdża do Paryża! Dużo dowiedziałem się z rozbudowanych reklam prezentujących ofertę – widzimy nie tylko, jakie kiedyś były produkty, ale także fakty, które trzeba pokazać w historycznym kontekście, jak podawanie ceny w złotym, wted,y gdy ta waluta nie była już wybijana. Wykonałem też duże kwerendy w archiwach państwowych i archiwum fabrycznym, a od spadkobierców uzyskałem dostęp do archiwów domowych.