Lufthansa zawiesza loty do Kijowa i Odessy. NATO wycofuje personel ze stolicy Ukrainy Małgorzata Puzyr

Lufthansa fot. K_kapica_afk

W związku z groźbą agresji Rosji na Ukrainę, ​Lufthansa zawiesza loty do Kijowa i Odessy od najbliższego poniedziałku do końca miesiąca. Z kolei NATO przenosi pracowników swojego przedstawicielstwa na Ukrainie z Kijowa do Lwowa oraz do Brukseli.