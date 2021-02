Ludzie Putina zabiją Nawanego. Wiedzą, że popełnili błąd, gdy go nie otruli, twierdzi Jurij Felsztyński

Teraz Felsztyński mówi brytyjskiej gazecie The Sun, że Putin stoi przed największym wyzwaniem swoich dwudziestoletnich rządów, ponieważ tysiące zwolenników uwięzionego opozycjonisty wyszły na ulice. 68-latek, który trzyma Rosję w żelaznym uścisku - podpisał ustawy pozwalające mu zostać u władzy do 2036, poczuł że musi być bardziej brutalny, aby stłumić sprzeciw i chronić swoją pozycję.

On to dokładnie wie- tłumaczy Felsztyński. Jest bystry i zdaje sobie sprawę, że przy normalnych zasadach jego system by nie mógł istnieć. Nie jest idealistą. Wie, że nie przeżyje, jeśli nie będzie dalej gnębił przeciwników. Lekcja, jakiej Putin nauczy się po tych wydarzeniach, jest taka, że ​​powinien więcej kontrolować i bardziej represjonować. I tego będziemy świadkami .

Felsztyński jest szanowanym rosyjsko-amerykańskim pisarzem i historykiem. To on pomógł Litwinience uciec do Wielkiej Brytanii, gdzie później został zamordowany przez kremlowskich agentów. Historyk uważa, że ​​podobny los czeka Nawalnego.

Zanim uwięziono opozycjonistę, wypuścił on wideo, w którym ujawnił pałac zbudowany dla Putina wart ponad miliard dolarów, a film ten został obejrzany już ponad 100 milionów razy. Felsztyński uważa, że ​​nagranie mogło przypieczętować los wroga Putina.

Ludzie prezydenta wiedzą, że popełnili poważny błąd, kiedy go nie zabili – powiedział historyk, mający na myśli próbę otrucia Nawalnego. To, co wydarzyło się potem, pokazało Putinowi, że decyzja o zabiciu opozycjonisty była słuszna. Jest on bowiem jedyną osobą w Rosji, która jest w stanie zorganizować tego typu protesty i stanowi sygnał, że należy się go pozbyć. Zabiją go.

Putin jest najdłużej urzędującym rosyjskim przywódcą od czasów Józefa Stalina.

Urodził się w Petersburgu w 1952 roku i dołączył do sowieckich tajnych służb KGB, służąc w NRD. Doszedł do władzy, obiecując Rosjanom zaprowadzenie porządku po zepsuciu i chaosie jako panował w okresie rządów poprzednika Borysa Jelcyna.