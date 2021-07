„Ludzie, miejsca i rzeczy” w Akademii Teatralnej – dużo dobrych uczuć w sztuce o narkomanii

Zrobiłem sobie chwilkę przerwy z przedstawieniami w Akademii Teatralnej. Ba, poczułem się rozczarowany natrętnie upolitycznionym „Edypem-Antygoną”. A tu nagle nieoczekiwany powrót. Ba, znowu zachwyt, podziw.

Anna Wieczur-Bluszcz, reżyserka szczególnie przeze mnie ceniona, za dar znajdowania tekstów empatycznych, i za wzmacnianie ich własną empatycznością, wystawiła z czwartym rokiem kierunku aktorstwa muzycznego „Ludzi, miejsca i rzeczy” Brytyjczyka Duncana Macmillana. To ich dyplom.

Macmillan trafia w serce

Dopiero co Grzegorz Małecki czarował nas na małej scenie Teatru Narodowego „Tchnieniem” tego autora (w oryginale „Lungs” – Płuca). Tam 41-letni dziś dramatopisarz rozpisał opowieść o związku męsko-damskim na dwie tylko osoby. Pokazał lęki, obsesje i nadzieje współczesnej zachodniej klasy średniej, nie odpowiadając precyzyjnie, co z tego sam podziela. Czy wierzy na przykład w ekologiczne emocje tak wielkie, że nie chce się mieć dzieci. Potraktował ich z ironią, ale ciepło. W ostateczności to także sztuka o miłości. Małecki wystawił to wszystko nawet bez dekoracji. Zachwalając „teatr w stanie czystym”.