Ludzie mediów: Co w Polsce posiadają udziałowcy Wirtualnej Polski Wojciech Wybranowski

W połowie roku akcjonariusze Wirtualnej Polski zdecydowali o wypłacie 45,3 mln zł dywidendy współwłaścicielom spółki. Do najważniejszych należą członkowie zarządu spółki: prezes Jacek Świderski oraz Michał Brański i Krzysztof Sierota. Jakim majątkiem w Polsce dziś dysponują? Choć Wirtualna Polska Holding to spółka giełdowa – firma nie chce tego ujawnić. W ramach zasady transparentności – postaraliśmy się to sprawdzić.