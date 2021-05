Ludwika Ogorzelec laureatką nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Premier w dziełach Ludwiki Ogorzelec dostrzega "polski ład"

Szef rządu wspomniał, że nagrodzona rzeźbiarka ma życiorys osoby walczącej o wolną Polskę. - Była niepokorna i to jej zostało gdy walczyła w Solidarności Walczącej. Premier zwrócił uwagę, że w dziełach Ludwiki Ogorzelec dostrzega "polski ład".

Premier Mateusz Morawiecki powiedział podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, że "ta nagroda potwierdza to, że jako naród, jako Polska potrzebujemy takich dzieł, takich drogowskazów. - Chciałbym pani Ludwice Ogorzelec bardzo serdecznie podziękować.

Ludwika Ogorzelec (ur. 5 stycznia 1953 r. w Chobieni) od 1985 r. mieszka w Paryżu. Jej prace prezentowane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w galeriach i muzeach, początkowo we Francji, a potem w wielu innych krajach: Szwecja, Stany Zjednoczone, Grecja, Hiszpania, Szwajcaria, Belgia, Japonia, Niemcy, Włochy, Liban, Wielka Brytania, Kostaryka, Bułgaria, Australia, Łotwa, Chiny, Korea, Wietnam, Czechy i Polska.

Swoje monumentalne rzeźby Ludwika Ogorzelec najczęściej tworzy in situ (w otwartej przestrzeni, często w architektonicznie ukształtowanym otoczeniu, we wnętrzach ekspozycyjnych sal muzealnych i galerii), formując je z wielokrotnie przecinających się linii, które wyznaczają krawędzie trójwymiarowych brył przestrzeni (cykl Krystalizacja przestrzeni). Tworzywem jej rzeźb jest sama przestrzeń a linia z drewna, metalu czy szkła jest jedynie konturem dla „kryształów przestrzeni”. Prace Ludwiki Ogorzelec powstają zazwyczaj w nawiązaniu do kontekstu kultur i miejsc, w których są prezentowane.

Ludwika Ogorzelec jest autorką projektu Krzyża Solidarności Walczącej. Krzyż wykonywany jest techniką odlewu, ze srebra próby 920, według oryginalnej, ręcznie wykonanej matrycy przechowywanej przez Kapitułę Krzyża. Waży 42 gramy. Krzyż Honorowy SW pokryty jest złotem 99,99%. Niepowtarzalny wzór wstążki, na której krzyż jest zawieszony, został zastrzeżony zgodnie z przepisami.