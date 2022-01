Ludwik Dorn: Opozycja powinna znaleźć swojego Grabskiego

Czy inflacja przewróci PiS?

Od zawsze jestem przeciwnikiem jednoczynnikowych wyjaśnień poszczególnych zdarzeń i procesów. Ale też nie ma wątpliwości, że obecna inflacja stanowi najważniejszy czynnik działający przeciw PiS-owi. A nawet nie tyle inflacja co drożyzna - to słowo jest dużo groźniejsze politycznie. Przy okazji świąt czołówka PiS-u obiecywała mnóstwo miłych rzeczy, ale osadzając to w kontekście podwyżek cen cały smak tych obietnic wyparował. Gdy wszystko drożeje, wszelkiego rodzaju zapewnienia o tym, że będzie lepiej, tracą swoją siłę oddziaływania.

Drożyzna na pewno jest teraz głównym problemem PiS-u. Ale wybory za rok i 10 miesięcy. Przez ten czas obóz władzy ma możliwość odrobienia strat? Czy raczej inflacja okaże się kołem młyńskim u jego szyi?

Nic nie jest przesądzone w sytuacji, gdy do wyborów zostało tyle czasu. Przecież nie wiemy nawet za bardzo, jak długo inflacja się utrzyma i w jakiej wysokości.