Lubimy Unię za miliardy, ale mamy eurokompleksy

Jeszcze dziesięć lat temu podobna sytuacja byłaby fikcją. W Wielkiej Brytanii odbywają się wybory samorządowe. Największa uwaga skupia się na Wielkim Londynie. Dwaj główni kandydaci - laburzysta i konserwatysta - idą łeb w łeb. Liczy się każdy głos. W Londynie mieszka 150 tysięcy Polaków. Nie gastarbajterów, którzy w każdej chwili drżą przed deportacją, ale pełnoprawnych członków Unii Europejskiej, którzy bez żadnych pozwoleń mogą pracować gdzie chcą i ile chcą. Mało tego, mogą brać udział w brytyjskich wyborach samorządowych jeśli mieszkają stałe na Wyspach - tak stanowi unijne prawo.

Więc w ostatnich dniach kampanii obaj kandydaci na burmistrza zmieniają strategie i zwracają się do przybyszów znad Wisły. Prześcigają się w obietnicach: że zorganizują darmowe kursy językowe, że zrobią festiwal kultury polskiej, że dadzą lepszy dostęp do szkół i przedszkoli. I to Polacy w końcu przechylają szalę wyborów.